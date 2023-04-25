توريد 564 طن قمح للشون والصوامع في بداية موسم الحصاد بالغربية

فتحت الشون والصوامع بنطاق محافظة الغربية ابوابها لاستقبال محصول القمح مع انطلاق موسم الحصاد لعام 2023، بعد توافد المزارعين لتوريد المحصول.

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية لـ اليوم السابع أن الشون والصوامع بدأت في مباشرة أعمال استقبال محصول القمح أمس الاثنين وهو أول أيام بدء موسم الحصاد، موضحا أنه تم العمل فيها بشكل جزئي وسيتم فتحها بشكل كلي بداية من اليوم.

وأضاف اليوم الأول للتوريد تم توريد 564 طنا و171 كيلو من محصول القمح تحت إشراف اللجنة العليا لتوريد القمح التابعة للمحافظة واللجان المركزية.

وأشار أن هناك تنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين والج، بالتعاون بين مديريتي التموين والزراعة والجهات المعنية لاستقبال القمح وفحصه للتأكد من سلامته وفحص نسبة الشوائب.

وكان قد وجه محافظ الغربية مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

وأشار رحمي أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.