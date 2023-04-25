تعرف على جدول امتحانات الترم الثانى للشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

إعتمدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الثاني مع إعلان حالة الاستعدادات للامتحانات فور العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية اجتماعاً مع مديري الإدارات وموجهي المواد المختلفة بعد اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثانى بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم فإن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الثاني تم اعتماده لتبدأ الامتحانات السبت 13 مايو المقبل وتنتهي الخميس 18 مايو كالآتي:

السبت 13 مايو: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين 15 مايو: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر والاحصاء لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 18 مايو: العلوم لمدة ساعتين.

وكان الدكتور محمد البحيري أعلن أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتنتهي يوم 10 مايو فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6 مايو وتنتهي يوم 10 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى مايو.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023 كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 13/5/2023 وتستمر حتى 18/5/2023.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 16/5/2023.

وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 17/5/2023.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بمختلف المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.