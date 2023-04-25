تحرير 50 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز ملوى بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنظيم حملات تموينية مكبرة لتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، خلال اجازة عيد الفطر المبارك.
وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، انه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، بنطاق مدينة ملوي، والوحدات القروية للمعصرة، ونواي، وإبشادات، بالتعاون مع إدارة تموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين "نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، انه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، بنطاق مدينة ملوي، والوحدات القروية للمعصرة، ونواي، وإبشادات، بالتعاون مع إدارة تموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين "نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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