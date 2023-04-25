اليوم السابع
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انتهاء الأعمال البحرية لميناء العريش بنهاية 2023.. صور

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 05:00 م
انتهاء الأعمال البحرية لميناء العريش بنهاية 2023.. صور ميانء العريش
كتب: مدحت عادل

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المنتظر الانتهاء من جميع الأعمال البحرية بميناء العريش التابع لها بنهاية 2023، وانتهاء البوابات والطرق والمباني الإدارية بنهاية 2024.

وقالت المنطقة الاقتصادية، إنه جاري الأعمال في رصيف "تحيا مصر" بطول 915 متراً، وساحات التداول، على أن تنتهي كاملة في نهاية العام الجاري، ويجرى العمل حالياً على أعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وتم الانتهاء من الدائرة الجمركية المؤقتة بنسبة 100%، وجاهزة لتشغيل الرصيف التجاري (سيناء) .

ميناء العريش
ميناء العريش

 

ويعد الميناء هو المنفذ البحري الوحيد بشمال سيناء والذي يتم من خلاله تصدير المنتجات السيناوية، وقد انتهت أعمال تنفيذ رصيف بحري "رصيف سيناء" بطول 250 متراً وساحات التداول به، وتم الانتهاء من حاجز الأمواج الشرقي بطول 500 متر، وتنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250 متراً.

 

وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأعمال تطوير ميناء العريش بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة قناة السويس، وتنفيذ هذا التطوير من خلال شركات مقاولات وطنية مصرية وهي المقاولون العرب والغرابلي.

تواصل الاعمال بميناء العريش
تواصل الاعمال بميناء العريش

 

ويقوم الميناء بتصدير وتداول للعديد من المواد كالملح، والكلينكر، وغيرها، ومن المتوقع ارتفاع في أعداد السفن والمشروعات المقامة بالميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير نظراً لموقع الميناء الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط.


ميناء العريش

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الاقتصاد



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