اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:48 م
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الكنيسة فى ذكرى تحرير سيناء: عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية ودماء رجال القوات المسلحة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:47 م
الكنيسة فى ذكرى تحرير سيناء: عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية ودماء رجال القوات المسلحة عيد تحرير سيناء
كتب: محمد الأحمدى

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هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

 

وذكر بيان الكنيسة "لقد عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة".

 

وتابعت الكنيسة "إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، ساهم بقوة فى رجوع أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب".

 

وأختتمت بيانها "نصلى إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القوات المسلحه

رجال القوات المسلحه

الرئيس السيسى



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