ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قال إن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وشدد لافروف على أن موسكو تجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة، إلا أن هذا لا يتم بفضل مساعي الأمم المتحدة.

وأضاف أن وزراء الزراعة في مجموعة السبع، أكدوا أهمية صفقة الحبوب ودعموه بقوة "تمديدها وتنفيذها الكامل وتوسيعها".