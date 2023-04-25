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القاهرة الإخبارية: هدنة جديدة 72 ساعة تدخل حيز التنفيذ فى السودان بعد قليل

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:06 ص
القاهرة الإخبارية: هدنة جديدة 72 ساعة تدخل حيز التنفيذ فى السودان بعد قليل السودان
الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها، بأن هناك هدنة جديدة لمدة 72 ساعة بين الأطراف، تدخل حيز التنفيذ في السودان بعد قليل.
 
وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر. 
 
وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.

مصر والسودان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عودة المصريين

دولة السودان

معبر ارقين

اليوم السابع بلس



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