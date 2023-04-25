اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:58 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 8 إرهابيين من داعش في كركوك

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:19 م
العراق: القبض على 8 إرهابيين من داعش في كركوك الشرطة العراقية
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 إرهابيين عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية لداعش في كركوك .
 
وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه "بعمليات منفصلة استندت الدقة بالتنفيذ ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".
 
وأشارت إلى أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية انهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والقوة الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش.
 
وأضافت أن أحدهم نقل مواد غذائية ومعونات لعصابات تنظيم داعش، لافتة إلى أن الإرهابيين تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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