السيطرة على حريق نشب في منزلين وحوش بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في منزلين وحوش في عزبة أبو حمودي بقرية قصير بخانس بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد يفيد نشوب حريق في منزلين وحوش في عزبة أبو حمودي بقرية قصير بخانس بمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب في منزلين وحوش بسبب فرن عيش بلدي، ما أسفر عن تلف بعض محتويات المنزلين وسقف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

