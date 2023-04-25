اليوم السابع
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الزراعة: معامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس تواصل فحص العينات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:24 م
الزراعة: معامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس تواصل فحص العينات حصاد البطاطس
كتبت أسماء نصار

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قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس أن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير والسوق المحلى، حيث يقوم الباحثون والفنييون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير كما تواجد المهندسون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.
 
وأعلنت "بلابل" أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 25/4/2023 حوالى 26113 عينة بإجمالى 671833 طن.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.
 

الزراعة

البطاطس

محصول البطاطس

عيد الفطر



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