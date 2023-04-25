الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.