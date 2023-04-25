اليوم السابع
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بمناسبة ذكرى تحرير سيناء..

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:37 ص
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.
 


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