الرئيسية أخبار عاجلة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:37 ص الرئيس السيسى كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء. السيسي الرئيس السيسي عيد تحرير سيناء ذكري تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوعات المتعلقة ذاكرة اليوم.. عيد تحرير سيناء وميلاد عبد الحميد جودة السحار ومحمد رياض الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:00 ص "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء الإثنين، 24 أبريل 2023 09:08 م محافظ بورسعيد: تحرير سيناء من الملاحم الكبرى الخالدة على مر العصور الإثنين، 24 أبريل 2023 06:27 م رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء الإثنين، 24 أبريل 2023 03:50 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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