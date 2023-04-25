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الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:04 ص
الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذكري تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي. 
 
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الآبي الكريم.. اتحدث إليكم اليوم فى ذكري عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي.. الذكري الـ 41 لتحرير سيناء الحبيبة.. مهد الرسالات ومسري الأنبياء.. تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التى تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا".
 
 

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