الرئيس السيسي: حرب أكتوبر المجيدة جسدت إرادة شعب أبى أن يعيش فى ظل الانكسار

كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، متابعا: "سيناء عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر فى تاريخها كله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "سيبقي يوم الخامس والعشرين من أبريل كل عام يوم مشهودا فى عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة، مجسدا إرادة شعب أبي أن يعيش فى ظل الانكسار".