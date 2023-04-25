الحماية المدنية تنقذ قطة محتجزة بعقار فى أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

في استجابة فورية، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ "قطة " محتجزه بأحد العقارات بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإحتجاز القطة خاصتها بأحد الشقق الكائنة بالعقار محل سكنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ، وتمكنت من انقاذ القطة وتسليمها للمبلغة.

ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان السيدة وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة.