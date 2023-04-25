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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:47 م
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الجيش السودانى يتهم الدعم السريع بالتعدى على البعثات الدبلوماسية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:37 م
الجيش السودانى يتهم الدعم السريع بالتعدى على البعثات الدبلوماسية مشاهد من آثار الاشتباكات فى السودان ـ أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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اتهمت القوات المسلحة السودانية في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، قوات الدعم السريع بالاستمرار في عمليات سلب ونهب ممتلكات المواطنين السودانيين، مشيرة إلى تعدي الدعم السريع على مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من السفارات الأجنبية، مؤكدا تلقى الجيش السودانى لبلاغ من سفارة سلطنة عمان باحتلال مقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع البعثة الدبلوماسية.
 
وأكد الجيش السوداني التزامه بالهدنة التي تم الإعلان عنها لمدة 72 ساعة بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى رصده للكثير من الخروقات التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا لإستمرار التحركات العسكرية للدعم السريع داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين.
 
ولفت الجيش السوداني لوجود حركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفي الجيلي بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفي لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد، بالإضافة لتحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة متجهه من غرب السودان إلى ودبندة _ النهود وصولا إلى الخرطوم، بجانب أرتال أخرى من بابنوسة والمجلد وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم.
 
وأشار الجيش السوداني إلى احتفاظه بحقه الكامل في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة ومحاولات الدعم السريع في استغلالها لإنقاذ موقفهم العملياتي المتدهور.

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