البدء فى رصف منطقة أبراج الإسكان التعاونى بحى المناخ فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، أنه تم التواصل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لرصف منطقة أبراج الإسكان التعاوني "لؤلؤة بورسعيد" كاملة، وأنه سيتم البدء خلال أيام في استكمال غرف الأمطار وبعض المطابق يليها أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية من الأسفلت.

وأوضح "بكري" أن تلك الجهود تتأتي في إطار الاهتمام بطلبات وشكاوي المواطنين والاستماع إلي مقترحاتهم، وكذا التنسيق مع كافة الجهات المسئولة عن المرافق بالمنطقة، وآخرها محضر التنسيق الذي تم الأسبوع الماضي مع شركة التليفونات عقب إنتهائها من كافة الأعمال بالمنطقة، مؤكدا أنه بذلك تم تذليل كافة العقبات أمام أعمال الرصف.

وأكد رئيس حي المناخ أن بذك تنتهي كافة طلبات سكان المنطقة بالتوازي مع وضع خطة للجمع المنزلي من كافة الأبراج مشددا على العاملين بالتنظيم باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي مخالفة للحفاظ على المظهر الحضاري للابراج وعدم تشويه الشكل الجمالي للواجهات.

وفي سياق متصل، قاد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ حملة مكبرة، لمتابعة ورفع أسلاك الزينة الممتدة علي الأعمدة الديكورية بنطاق الحي عقب إنتهاء عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة المهندسة نادية رشوان سكرتير الحي، وعدد من القيادات به علي رأسها إدارتي الإشغالات والكهرباء.

أسفرت الحملة، عن التحفظ علي كافة أسلاك الزينة والتي تبين أن ورائها سرقة للتيار لكهربائي من أعمدة الإضاءة العامة ، وأكد رئيس حي المناخ علي إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين بهذه المخالفة ،كما تم التحفظ علي عدد كبير من الأعمدة الخشبية المثبت عليها الزينة وعدد من الأدوات الأخري المستخدمة في ذلك.

وشدد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بالطريق العام والتعدي عليه وإعاقة الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة الدكتور منصور بكري للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع .