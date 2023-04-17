الدفع إلكترونى.. تحصيل مستحقات الدولة من المحال فى حى المناخ ببورسعيد

واصلت لجان حي المناخ ، المرور على المحال التجارية في نطاق الحي؛ لتحصيل مستحقات الدولة من مقابل الانتفاع والمتأخرات، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية، بناءً على توجيهات الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وقال الدكتور منصور بكرى، إنه قام بتشكيل لجان من الإدارات المعنية بالحي؛ للتحصيل الخارجي، مجهزة بالماكينة الإلكترونية للدفع، والمتصلة بنظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأكد "بكري"، أن ذلك يأتي تماشيًا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.

وأوضح رئيس حي المناخ، أن اللجان التي تقوم لتحصيل مستحقات الدولة، تتابع أعمالها ليلاً بعد الفطار في شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

وأشار إلى أن بورسعيد كانت رائدة في منظومة التحول الرقمي وأول محافظة تم إطلاق فيها المنظومة، مضيفًا أن كل المراكز التكنولوجية تستخدم المنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين.