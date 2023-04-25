اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:50 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يغلق طرقا شمال رام الله والبيرة ويتسبب فى أزمة خانقة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:57 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق طرقا شمال رام الله والبيرة ويتسبب فى أزمة خانقة شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة طرق شمال مدينتي رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم "الجلزون"، ومنعت سيارات المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة.

وأغلقت تلك القوات المنطقة الممتدة من عيون الحرمية شمال رام الله، حتى دوار عين سينيا، وجسرعين يبرود، وسط أزمة مرورية خانقة، وانتشار مكثف لجيش وشرطة الاحتلال، وتفتيش دقيق للسيارات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز قرب قرية النبي صالح، ومستوطنة عطيرت، ومستوطنة حلميش، شمال غرب مدينة رام الله، مع وجود مكثف قرب جسر دير دبوان، وعلى مداخل حزمة وجبع شمال القدس.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البيرة الشمالي؛ ما تسبب في أزمة مرورية في المكان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت أن مستوطنا أصيب بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار في منطقة عيون الحرمية.

 


الاحتلال الإسرائيلي

رام الله

الضفة الغربية

مخيم الجلزون



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