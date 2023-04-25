الإسكندرية تستعد بـ3 صوامع و4 بناكر بإجمالى 208 آلاف طن لموسم توريد القمح

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يبدأ الموسم يوم الخميس ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة ،من خلال تجهيز 3 صوامع هى صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن وجاهزة لاستقبال الأقماح المحلية سعة 30 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية .

كذلك تم معاينة واعتماد 4 بناكر وهى بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 44 ألف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألفا و750 طنا إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 12 ألفا و500 طن إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2023، ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و4 بناكر بإجمالى سعتها 208 آلاف و180 طنا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

وقد تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة) ، عضو من الجمعية القبانية ، عضو من البورصة السلعية

و تستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا ، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الاستاذة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.