الأسبوع العالمى للتمنيع.. 25 مليون طفل فقدوا لقاحا واحدا على الأقل فى 2021

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمى للتمنيع فى الفترة من 24 إلى 30 أبريل، وقد أعلن الشركاء العالميون عن جهد جديد "اللحاق الكبير"، لتطعيم ملايين الأطفال واستعادة التقدم فى التطعيمات التى فقدت خلال وباء كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، لقد شهد الوباء انخفاضًا فى مستويات التحصين الأساسية فى أكثر من 100 دولة، ما أدى لزيادة فاشيات الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال والحمى الصفراء.

وأضافت المنظمة أن "اللحاق الكبير" هو جهد موسع لرفع مستويات التطعيم بين الأطفال إلى مستويات ما قبل الجائحة على الأقل، وتسعى لتجاوز تلك المستويات، بقيادة مجموعة واسعة من شركاء الصحة الوطنيين والعالميين، وتهدف "اللحاق الكبير" أيضًا إلى ضمان خدمات رعاية صحية أولية أقوى للتمنيع الأساسي في المستقبل.

منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وجافي، وتحالف اللقاحات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، جنبًا إلى جنب مع أجندة التحصين 2030 والعديد من شركاء الصحة العالميين والوطنيين الآخرين، يتحدون للدعوة إلى "اللحاق الكبير"، وهو جهد عالمى مستهدف لتعزيز التطعيم بين الأطفال فى أعقاب الانخفاضات التى سببها وباء كورونا.

ويهدف هذا الجهد إلى علاج الانخفاض فى تطعيم الأطفال المسجل فى أكثر من 100 دولة منذ انتشار الوباء، وذلك بسبب زيادة العبء على الخدمات الصحية، وإغلاق العيادات، وتعطل الواردات والصادرات من القوارير والحقن وغيرها من الإمدادات الطبية، وفى الوقت نفسه عانت المجتمعات والأسر من الإغلاق، وتقييد السفر والوصول إلى الخدمات، وكانت الموارد المالية والبشرية محدودة إلى جانب الوصول إلى السلع الصحية، بسبب الاستجابة لحالات الطوارئ، كما ساهمت التحديات المستمرة مثل النزاعات والأزمات المناخية وتردد اللقاحات في انخفاض معدلات التغطية.

وقالت المنظمة إنه مع فقدان أكثر من 25 مليون طفل لقاح واحد على الأقل فى عام 2021 وحده، أصبح تفشى الأمراض التى يمكن الوقاية منها، بما فى ذلك الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال والحمى الصفراء أكثر انتشارًا وشدة، ويهدف The Big Catch-up إلى حماية السكان من تفشى الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات، وإنقاذ حياة الأطفال وتعزيز النظم الصحية الوطنية.

أثناء دعوة الناس والحكومات في كل بلد للعب دورهم في المساعدة على اللحاق بالركب من خلال الوصول إلى الأطفال الذين فاتتهم، سيركز اللحاق الكبير بشكل خاص على 20 دولة حيث 3 أرباع الأطفال فاتتهم اللقاحات في 2021، مضيفة أنه على الرغم من انخفاض مستويات التغطية العالمية، كانت هناك أيضًا نقاط مضيئة، على سبيل المثال، وتشير التقارير المبكرة إلى أن الهند شهدت انتعاشًا قويًا فى التحصين الأساسى فى عام 2022، بينما حافظت أوغندا على مستويات تغطية عالية خلال الوباء، كما نجحت البلدان فى الوصول إلى الفئات المعرضة للخطر، فى كينيا، على سبيل المثال، أدى التعاون مع العاملين الصحيين المجتمعيين والقادة المحليين إلى تحسين مستويات التحصين بين السكان الرحل في شمال البلاد.

ولضمان التقدم فى تحصين الأطفال، يعمل الشركاء مع البلدان لتقوية القوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية، وتحسين تقديم الخدمات الصحية، وبناء الثقة والطلب على اللقاحات داخل المجتمعات، ومعالجة الثغرات والعقبات التي تحول دون استعادة التحصين، بالإضافة إلى مواكبة تمنيع الأطفال، هناك حاجة إلى جهود مكثفة لإدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشرى (HPV) للمراهقين للوقاية من سرطان عنق الرحم، لاسيما فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث العبء الأكبر.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، لقد فقد ملايين الأطفال والمراهقين، لاسيما فى البلدان منخفضة الدخل، اللقاحات المنقذة للحياة، فى حين تزايد تفشى هذه الأمراض الفتاكة، وتدعم منظمة الصحة العالمية عشرات البلدان لاستعادة الوضع الطبيعى، التحصين والخدمات الصحية الأساسية الأخرى، اللحاق بالركب هو أولوية قصوى، لا ينبغي أن يموت أي طفل بسبب مرض يمكن الوقاية منه بالتطعيم.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن اللقاحات الروتينية تعتبر عادةً أول دخول للطفل إلى نظامه الصحي، وبالتالي فإن الأطفال الذين يفوتون لقاحاتهم المبكرة معرضون لخطر إضافي يتمثل في قطع الرعاية الصحية على المدى الطويل، وكلما طال انتظارنا للوصول إلى هؤلاء الأطفال وتطعيمهم، زاد ضعفهم وزاد خطر تفشي الأمراض الفتاكة، يجب على البلدان والشركاء العالميين والمجتمعات المحلية العمل معًا لتعزيز الخدمات وبناء الثقة وإنقاذ الأرواح.

وأكد الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لـ جافىGavi ، تحالف اللقاحات: "لا يمكننا أن نسمح لإرث الوباء أن يكون بمثابة التراجع عن عمل سنوات عديدة لحماية المزيد والمزيد من الأطفال من الأمراض الفتاكة التي يمكن الوقاية منها، شركاء الصحة العالمية، الذين يعملون مع الحكومات والمجتمعات، يجب أن يفعلوا كل ما في وسعنا لحماية حياة كل طفل.

وأوضح الدكتور كريس إلياس، رئيس التنمية العالمية في مؤسسة بيل وميليندا جيتس: "اللقاحات انتصار للصحة العامة، إن التقدم المذهل الذى تم إحرازه نحو إنهاء شلل الأطفال وتقليل الإصابة بالأمراض المعدية هو نتيجة مباشرة لآلاف من الشركاء العالميين المتفانين والعاملين الصحيين المحليين الذين عملوا على تحصين ملايين الأطفال، يجب علينا مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع الأطفال باللقاحات التي يحتاجونها ليعيشوا حياة أكثر صحة وضمان أن تعيش الأجيال القادمة خالية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال.