استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومى لرياضة المرأة وأطفال التوحد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية ، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياه.

وذلك من خلال 4 مراكز تدريب بنوادي ومراكز شباب " الصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد ، نادى السكة الحديد ، مركز شباب مباشر بالإبراهيمية ، مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح ، مركز شباب ديرب نجم " وفقا للخطة التدريبية الموضوعة ، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتحت شعار ( نتوحد من أجلهم ) تم تنفيذ فعاليات تدريب اطفال التوحد بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء فى المدرسة أو المنزل ومساعدتهم فى تعلم طرق التعامل مع الاخرين بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياه وكذلك تنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.