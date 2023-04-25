استقبال 36 ألف مريض بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية وإجراء 5219 عملية خلال 3 أشهر

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة تسعى بخطى ثابتة فى إطار التطوير والاندماج مع المجتمع من خلال تقديم العديد من الخدمات وعلى رأسها الخدمات الطبية والتى تقدمها المستشفى الجامعى بشبين الكوم، والتى تقدم العديد من الخدمات المتميزة الملحوظة من جميع المواطنين، ويسعى دائما إلى تطويرها والوصول بها إلى أفضل خدمة مقدمة للمواطنين .

وأضاف الدكتور عبدالرحمن السباعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى الجامعى بشبين الكوم تقدم الخدمات المتميزة فى القطاع الطبى بشكل متميز من خلال العيادات والعمليات والأستقبال وغيرها من الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى الجامعى تقدم العديد من الخدمات فقد تمكنت خلال الربع الأول من العام الجارى من تقديم خدمات متميزة وصلت إلى أستقبال36632 مواطن، وكان عدد المترددين على العيادات خلال تلك الفترة 77879 مواطن، بينما كان الحجز الداخلى 14188 مريض، علاوة على إجراء 5219 عملية متنوعة خلال تلك الفترة.

فيما أكد القرش على أن الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تتم تحت إشراف رئيس الجامعة وعميد كلية الطب من أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالتعاون من أجل الوصول إلى أعلى قدر ممكن الخدمة الطبية المقدمة.