جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية فى تصنيف "يبومتركس"

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اختيار جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية فى تصنيف الجامعات الإسبانى ويبومتركس والذى يدرج 14 جامعة مصرية داخل التصيف من بين أكثر من 100 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية، كما وضعها التصنيف فى مركز متقدم على مستوى الجامعات العالمية.

وأوضح القاصد أن تصنيف ويبومتركس هو نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطى أكثر من 22000 جامعة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يصدر فى أسبانيا عن المجلس العالى للبحث العلمى، وهو تقييم نصف سنوى، يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقا لعدة معايير هى "الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام".

ويهدف هذا التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح "

وأكد رئيس الجامعة على أهمية البحث العلمى والنشر الدولى مشيرا إلى أنه تم نشر 24781 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منهم 18399 بحثا مشتركا و6382 بحثا فرديا مضيفا أنه تم نشر 240 بحثا خلال شهر مارس الماضى.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جامعة المنوفية تدعم البحث العلمى والباحثين وتدعو الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى نشر المزيد من الأبحاث العلمية فى المجلات والدوريات العالمية إلى جانب نشجيج الباحثين بالجامعة على عمل الأبحاث الجماعية المشتركة فى التخصصات المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج العلمية التى تخدم البحث العلمى والمجتمع.