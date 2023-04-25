إعلام جامعة القاهرة: جعفر العمدة وتحت الوصاية الأكثر مشاهدة فى رمضان

كتب محمد صبحي

أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأي استهدف التعرف علي اتجاهات الجمهور المصرى نحو دراما رمضان 2023، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها 1000 مفردة من مشاهدي دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك في الفترة من 15- 24 إبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها، تفوق المنصات الرقمية علي القنوات الفضائية.

وأبرزت النتائج أن مسلسل جعفر العمدة الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفي مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.