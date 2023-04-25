اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام جامعة القاهرة: جعفر العمدة وتحت الوصاية الأكثر مشاهدة فى رمضان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:31 ص
إعلام جامعة القاهرة: جعفر العمدة وتحت الوصاية الأكثر مشاهدة فى رمضان مسلسل جعفر العمدة
كتب محمد صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأي استهدف التعرف علي اتجاهات الجمهور المصرى نحو دراما رمضان 2023، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم، وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها  1000 مفردة من مشاهدي دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك في الفترة من 15- 24 إبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها، تفوق المنصات الرقمية علي القنوات الفضائية.

وأبرزت النتائج أن مسلسل جعفر العمدة الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفي مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.


جعفر العمده

تحت الوصايه

مسلسلات رمضان

الشركه المتحده



الموضوعات المتعلقة

هانى شاكر يهنئ هالة صدقى على جعفر العمدة: تفضلى تمتعينا بفنك الرائع

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:30 ص

ضرب نار وجعفر العمدة وتحت الوصاية نهاية مثيرة لمسلسلات رمضان 2023.. فيديو

الأحد، 23 أبريل 2023 12:18 م

غل وقتل.. جرائم دلال فتح الله فى "جعفر العمدة".. فيديو

الأحد، 23 أبريل 2023 10:00 ص

هالة صدقى لـ"منى الشاذلى": استقبلت مكالمات تهنئة بعد براءة "جعفر العمدة".. محمد رمضان شاطر وبيفكر بره الصندوق وفيه كيمياء بينى وبينه.. كل إفيهات صفصف كانت مكتوبة.. ومحمد سامى أعاد ظهورى

الأحد، 23 أبريل 2023 01:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة