إعادة إفتتاح شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد وضع 10 اشتراطات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إعادة افتتاح شاطئ النخيل بعد وضع كافة الاشتراطات التى تضمن آمن وسلامة رواد الشاطئ، وذلك تنسيقا مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى، وكانت أهم هذه الاشتراطات التى وضعتها لجنة مختصة، وهى:

أولا: التزام المستأجر بتعيين 30 فرد انقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصه منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ طبقا للإشتراطات الفنيه المعتمده مقسمين مابين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملى

ثانيا: التزام المستأجر بتوفير 3 او 4 جيت سكى متواجد بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ كذلك ادوات الانقاذ المعتمده من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ مع كل منقذ مع التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم فى حالة حدوث مكروه لاقدر الله وذلك طبقا للكود المصري للإنقاذ و المعتمد من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ .

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ثالثا: التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحه والتى تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمه مع وضع اعلام ارشاديه ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمه والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الامواج بحيث يحدد كل حاجز 2 خط عائم احداهما بالجهه الشرقيه والاخر بالجهه الغربيه مع وضع خط عائم بشكل عرضي بين الخطين وقبل كل حاجز بمسافه لا تقل عن 10 امتار تقريبا على ان يتم التنفيذ تحت اشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

رابعا: يلتزم المستاجر باقامه 4 نقاط للاسعاف موزعه على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الاسعافات الاولية المطلوبة للحالات الطارئة

خامسا: يلتزم المستأجر بعمل برج للمراقبه على الرمال قبل اول حاجز أمواج من اتجاه الشرق وبرج مراقبه اخر بعد اخر حاجز (الحاجز السابع) من اتجاه الغرب ويكون موزع عليه عدد واحد منقذ اعلى البرج ومنقذ اخر اسفل البرج مع وضع لافتات تحذير ومنع النزول في المناطق الفاصله بين الحواجز

سادسا: يلتزم المستأجر بتوفير ادوات الإنقاذ تحت إشراف الإتحاد المصري للغوص والانقاذ

سابعا: يلتزم المستاجر باعداد وتوزيع عدد كافي من اللوحات الارشاديه والتحذيريه لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصه منع النزول في غير الاوقات الرسميه والمحدده من الساعه 7:00 صباحا حتى غروب الشمس طبقا للائحه عمل الشواطئ.

ثامنا: يلتزم المستاجر بتوفير مكان يمكن استخدامه على الشاطئ لوحده الانقاذ النهري التابعة للحمايه المدنيه

تاسعا: يلتزم المستأجر بإقامة سور غير حاجب للرؤيه وعمل بوابات لإحكام السيطره على عمليه الدخول للشاطئ و منع المتسربين الذين يدخلون الشاطئ فجرا و في غير الاوقات المخصصه للسباحه مع توفير حراسه وامن طوال اليوم لتفعيل ذلك .

عاشرا: يلتزم المستاجر بسماح لدخول الشاطئ لملاك الوحدات السكنيه بقريه النخيل بتخفيض 50% من قيمه الدخول.