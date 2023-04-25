إصابة 9 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين بمدخل البعالوة بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل البعالوة دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من رفيده رجب محمود 25 عاما مصابة كدمة بالساق اليمنى وجرح 3 سم بالساق اليسري وأسامة إسماعيل عبد العال 6 سنوات مصابا باشتباه كسر بالساقين.

وإسماعيل عبد العال ابراهيم 38 عاما مصاب سحجات متفرقه بالجسم ومحمد عزت رمضان 25 عاما مصاب كدمات متفرقه بالجسم وعزت رمضان عطية 50 عاما مصابا باشتباه كسر بالركبة وبجرح قطعي بالساق اليمنى طول حوالي 3 سم وهالة محمد عطيه 43 عاما مصابة بجرح قطعي 3 سم بالراس وسحجات متفرقه بالجسم، وعلى المحمدي على57 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى ومحمد رمضان عطيه 43 عام مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي طوله حوالي 5 سم بالقدم اليسرىومحمد حسن السيد27عام مصاب كدمة بالساق اليمنى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا.. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.