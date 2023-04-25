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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بمركز بنى مزار بالمنيا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:23 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بمركز بنى مزار بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق البوطي غرب مركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي غرب مركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة.
 
أسفر  الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم فاروق أحمد فاروق 21 سنة سائق وأحمد محمد أبوذكري 41 سنة ومحمد أحمد أحمد 38 سنة مندوب مبيعات وحسن احمد  48 سنة ورمضان احمد 40 سنة مقيمون بمركز بني مزار، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

 


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