مصرع طفل صدمته سيارة بمركز مطاى فى المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بإحدي قري مركز ملوي، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع المشاجرة بالقرية وتبين 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.