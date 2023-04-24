مصرع طفل صدمته سيارة بمركز مطاى فى المنيا

لقى طفل مصرعه صدمته سيارة بطريق فرعى بمركز مطاي شمال المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع " ز، ع، ج"4 سنوات" بمركز مطاي، صدمته سيارة تحمل رقم 7432 ن د ج ربع نقل، أثناء عبور الطريق، بطريق فرعي أمام القرية.
تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى مطاى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بإحدي قري مركز ملوي، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع المشاجرة بالقرية وتبين 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.
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