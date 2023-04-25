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إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 02:55 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بقنا إسعاف
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء،  في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على الطريق السريع،  بالقرب من نجع العقبية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية في مركز دشنا، ما أسفر عن إصابة شخصين.
 
 وتبين إصابة محمود محمد عبدالباقي، 32 عاما، مقيم فاو قبلي، بكسور وكدمات، وعبدالله أسعد جابر عبدالمجيد، مقيم بدشنا، بكسور وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزي ومقرها المؤقت بفاو، وتقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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