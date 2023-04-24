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"600 ألف باب رزق" فرصة لتوسيع التمكين الاقتصادى والاجتماعى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:00 ص
"600 ألف باب رزق" فرصة لتوسيع التمكين الاقتصادى والاجتماعى.. اعرف التفاصيل التحالف الوطني
كتبت إيمان علي

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نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، منذ انطلاقه في 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية نحو 34 مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، تعمل في مختلف مجالات التنمية، في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

وجاءت آخر ثمار التحالف الوطني، إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من ( مؤسسة حياة كريمة) و ( جمعية الأورمان).

وتتمثل مستهدفات المبادرة في :

-دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء.

-توفير حياة كريمة لهم  عن طريق تحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم.

-إخراج الأولى بالرعاية من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والانتاج لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

-تحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل تبعات الأزمة العالمية الحالية.

 

 

 


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