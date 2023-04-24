5 معلومات عن مسابقة تمويل الطلاب أصحاب المشروعات الريادية بجامعة الإسكندرية

أعلنت وحدة الإبتكارات التربوية بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية عن تنظيم مسابقة لتمويل الطلاب أصحاب المشاريع الريادية وننشر تفاصيل المسابقة و5 معلومات عن المسابقة .
- تمويل المشروعات بمبلغ قدره 20 ألف جنيه لأفضل خمسة مشاريع .
- إجمالي الدعم قدره 100 ألف جنيه
- المسابقة بعنوان "مسابقة الأفكار التجارية المبتكرة لأصحاب المشاريع الريادية".
- المسابقة فرصة لتمويل مشروعات الطلاب المبدعين لدى حاضنة الابتكارات التربوية.
- المسابقة تأتى فى إطار فاعليات الملتقى العلمى الأول لوحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية الفنون الجميلة والذي عقد تحت عنوان "نحو مستقبل رقمى مستدام" وضمن أنشطة ما قبل الإحتضان لحاضنة الإبتكارات.
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