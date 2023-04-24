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وفاة كبير مسعفى الإسماعيلية أثناء حضور عرس نجله فى سوهاج

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:09 ص
وفاة كبير مسعفى الإسماعيلية أثناء حضور عرس نجله فى سوهاج أشرف سليمان كبير مسعفي الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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توفى أشرف سليمان كبير مسعفي الإسماعيلية الأحد، جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها نقل على إثرها للمستشفى، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

وقال زملاء المتوفى بمرفق إسعاف الإسماعيلية، أنه توفى فى محافظة سوهاج خلال توجهه للاحتفال بحنة نجله.

 

وتابعوا "فى شهر رمضان المبارك كان أكثر شخص حريص على تجهيز الافطار لزملائه والإشراف على مائدة الإفطار وكأنه كان يودع زملائه".

 

وقال زملائه أنه توجه بدعوة كافة زملائه قبل عيد الفطر المبارك، على فرح نجله خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أننا تفاجأنا بخبر وفاته خلال وجوده فى سوهاج لحضور "حنة نجله".

 

وقال زملاء المتوفى أن أشرف سليمان قضى حياته فى العمل بمرفق إسعاف الإسماعيلية لمدة 40 عاما تقريبا، وكان يعمل فى السنوات الأخيرة مشرفا بغرفة العمليات الرئيسية بمقر المرفق بمدينة الإسماعيلية.

 

واضاف أحد زملائه " كان طيب القلب وعفيف اللسان ولم يخطئ ابدا بحق زملائه فى العمل بل كان أكثر الأشخاص مساعدة لهم فى العمل واكثرهم توجيها لهم للخروج بالعمل بشكل مشرف".

 

 
 

 


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