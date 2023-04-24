هل تصفيف الشعر يضر بفروة رأسك؟

كتب – حسام الشقويرى

يعتبر الشعر الأسود الملفوف بإحكام شديد الحساسية ويمكن أن يتطلب الكثير من العناية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب بعض المنتجات والعلاجات وحتى ما يسمى بتصفيفات الشعر "الوقائية" مشاكل أكثر مما تحل. قد يلاحظ الناس قشور فروة الرأس باستمرار ، أو بطء نمو الشعر أو عدم نموه ، أو حتى تساقط الشعر التدريجي ، لكن ليس لديهم أي فكرة عما يجب القيام به حيال هذه الحالات، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

في حين أن غريزة الشخص الأولى قد تكون التوجه إلى مصفف شعر أو شراء مكمل ، معتقدًا أنه سيساعد أخيرًا على نمو الشعر ، يجب أن يكون الحل الحقيقي هو زيارة طبيب أمراض جلدية - خاصةً من لديه خبرة في علاج مشاكل فروة الرأس السوداء.

ما هي ثعلبة الشد؟

ثعلبة الشد هي تساقط الشعر المرتبط بصدمات متكررة لفروة الرأس من التصفيف. لا يتعرض السود فقط لخطر هذا ، ولكن أيضًا أي شخص يضطر إلى ارتداء شعره بأسلوب يسبب التوتر ، مثل النساء في الجيش والباليه. لا توجد قيود على العمر ، وحتى الأطفال يمكن أن يصابوا بتساقط الشد.

و "يتحدث الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان حوافهم ، وما يشيرون إليه حقًا هو ثعلبة الشد - تساقط الشعر من التوتر - والذي يظهر غالبًا حول الحواف الأمامية لفروة الرأس". بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون الضفائر الضيقة وذيل الحصان ، تظهر هذه الثعلبة عادة في المكان الذي من المرجح أن يتشوه فيه الشعر.

و يستجيب العديد من الأشخاص لثعلبة الشد من خلال محاولة إخفاء الشعر الرقيق باستخدام الضفائر والإطالات ، مما قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم الحالة ويجعل شخصًا ما عالقًا في دورة تساقط الشعر.

علاج تساقط الشعر

يمكن عكس ثعلبة الشد تمامًا - في وقت مبكر. إذا تم تغيير تسريحات الشعر الضيقة بحيث ترتدي المزيد من تسريحات الشعر الفضفاضة ، فقد تتمكن بالفعل من استعادة شعرك". يعتمد الإطار الزمني على مدى تلف شعرك ومدى سرعة نموه، يساعد أيضًا تقليل كمية المواد الكيميائية وخفض الحرارة أثناء التصفيف.