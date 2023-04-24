ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 24/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:49
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:41
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:40
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:32 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:33
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