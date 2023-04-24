نائب محافظ الإسكندرية تتفقد 3 مستشفيات وتشدد على رفع مستوى الخدمات للمرضى

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت الدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، برفقة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،جولة تفقدية لتفقد مستشفيات جمال حمادة المركزي ورأس التين العام و فوزي معاذ للأطفال ،و ذلك فى إطار استعدادات المنشآت الصحية خلال فترة الأعياد، و بتوجيهات من وزير الصحة و السكان، الدكتور خالد عبد الغفار ،واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وبدأت الزيارة بمستشفى جمال حمادة المركزي وتم تفقد أقسام الاستقبال و الطوارئ و وحدات العناية المركزة و الأقسام الداخلية بحضور دكتور وليد زاهر مدير المستشفى.

وتم التوجه لمستشفى فوزي معاذ للأطفال و تفقد قسم الاستقبال والطوارئ و وحدة العناية المركزة و المبتسرين في وجود دكتورة إيمان محسن نائب مدير المستشفى.

وتم اختتام الزيارة بمستشفى رأس التين العام بحضور الدكتورة ايناس عجمي مدير المستشفى و تم المرور على الاستقبال و الطوارئ و قسم الأشعة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الحروق و وحدات العناية المختلفة و قسم الأطفال و المبتسرين وتم تفقد التجهيزات الجديدة للعمليات و المناظير وتجهيزات التطبيب عن بعد.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بمجهود الفريق الطبي في المستشفيات و الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين و العمل على رفع مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.