اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد 3 مستشفيات وتشدد على رفع مستوى الخدمات للمرضى

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:35 م
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد 3 مستشفيات وتشدد على رفع مستوى الخدمات للمرضى جانب من جولة نائب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت الدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،جولة تفقدية لتفقد مستشفيات جمال حمادة المركزي ورأس التين العام و فوزي معاذ للأطفال ،و ذلك فى إطار استعدادات المنشآت الصحية خلال فترة الأعياد، و بتوجيهات من وزير الصحة و السكان،  الدكتور خالد عبد الغفار ،واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 
وبدأت الزيارة بمستشفى جمال حمادة المركزي وتم تفقد أقسام الاستقبال و الطوارئ و وحدات العناية المركزة و الأقسام الداخلية بحضور دكتور وليد زاهر مدير المستشفى.
 
وتم التوجه لمستشفى فوزي معاذ للأطفال و تفقد قسم الاستقبال والطوارئ و وحدة العناية المركزة و المبتسرين في وجود دكتورة إيمان محسن نائب مدير المستشفى.
 
وتم اختتام الزيارة بمستشفى رأس التين العام  بحضور  الدكتورة ايناس عجمي مدير المستشفى و تم المرور على الاستقبال و الطوارئ و قسم الأشعة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الحروق و وحدات العناية المختلفة و قسم الأطفال و المبتسرين وتم تفقد التجهيزات الجديدة للعمليات و المناظير وتجهيزات التطبيب عن بعد.
 
وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بمجهود الفريق الطبي في المستشفيات و الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين و العمل على رفع مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.
 
 
 
 

الاسكندرية

مستشفيات الاسكندرية

نائب محافظ الاسكندرية

صحة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة