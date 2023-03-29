محافظة الإسكندرية تشارك فى احتفالية تأسيس الجامع الأزهر

أناب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف اليوم الأربعاء، اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية لحضور فعاليات الاحتفال بمرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتى توافق يوم السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام.

وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن المحافظ، أكد "جمعة" أن الجامع الأزهر الشريف له مكانة فى قلوب كل المصرين والعالم العربى والإسلامى فهو قلعة العلم، ومنارة الوسطية والاعتدال، ومنارة الإسلام الشامخة.

ويذكر أن جامع الأزهر الشريف هو من أقدم المساجد فى العالم العربى والإسلامى، وتتبعه جامعة الأزهر التى يأتيها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، ويتلقون على يد علمائها علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة فى كافة أرجاء الدنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، والأوقاف بالإسكندرية.