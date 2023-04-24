مياه الغربية: جولة تفقدية بفرع الشركة بمركز ومدينة قطور خلال إجازة عيد الفطر

الغربية محمد طارق

قام الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية لفرع الشركة بمركز ومدينة قطور خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطات.

وأكد "شطا" على ضرورة الإلتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية للعامل البشرى سواء أثناء التشغيل والعمل داخل المحطات أو أعمال صيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى، مؤكدا على أهمية وضرورة الحفاظ على العاملين.

تم التأكد من توافر معدات السلامة والصحة المهنية بفرع قطور والتأكد من جاهزيتها للعمل والتنبيه علي مسؤل السلامة والصحة المهنية بالفرع بتدريب كافة العاملين فى المحطات والشبكات على الاستخدام الأمثل لأدوات السلامة والصحة المهنية للحفاظ عليهم أثناء تأدية أعمالهم، واثناء الجولة تفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية دماط ومحطة المياه الإرتوازى بقرية سملا.