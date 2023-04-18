مياه الغربية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الغربية والعضو المنتدب، على انتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد" شطا" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أى مشكلات تطرأ في حينها ، بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة ، استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى “الخط الساخن ” وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا.

وأشار رئيس الشركة إلى الاستعداد التام بكافة المعدات لمواجهة أى "طفوحات" طارئة على مستوى المحافظة خاصة خلال أيام العيد ، تحسبا لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، والاهتمام بتطهير بالوعات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري عموم الأفرع على مستوى الشركة .