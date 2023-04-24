مقتل 60 شخصا فى بوركينا فاسو على أيدى مسلحين يرتدون زى الجيش

كتب محمد جمال

أعلن مسئولون فى جيش بوركينا فاسو مقتل 60 شخصا على أيدى مسلحين يرتدون زى الجيش، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أصدرت السلطات الانتقالية فى بوركينا فاسو، مرسوماً يقضى بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة" لمواجهة الهجمات الإرهابية التى تشهدها البلاد. يذكرأن، أصدرت السلطات الانتقالية فى بوركينا فاسو، مرسوماً يقضى بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة" لمواجهة الهجمات الإرهابية التى تشهدها البلاد.

وجاء في بيان للرئاسة نُشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنً "المرسوم يتعلّق خصوصا بإعطاء إطار قانونى لجميع التدابير التى يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

واحتدم صراع النفوذ على السيطرة الجغرافية والاقتصادية بين 6 مجموعات إرهابية تنشط فى منطقة غرب إفريقيا، مما أجبر بعض تلك المجموعات لتشكيل تحالفات ثنائية لمواجهة النفوذ القوي الذى تتمتع به جماعة داعش، التى تمتلك أكثر من 50 ألف مقاتل يشكلون نحو ثلث مجموع مقاتلى الحركات الإرهابية المنتشرة فى المنطقة.

وتشن المجموعات عمليات منتظمة عسكرية ضد الجيش المالى؛ ويقدر عدد مقاتلى المجموعة بنحو 20 ألفا يتوزعون فى مناطق مختلفة فى شمال ووسط مالى.