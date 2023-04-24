اليوم السابع
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معرض أثرى عن الأزياء بمتحف الشرطة القومى.. صور

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:47 م
معرض أثرى عن الأزياء بمتحف الشرطة القومى.. صور جانب من المتحف
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "نظرة على الأزياء منذ عصر المماليك حتى عصر أسرة محمد علي باشا"، ينظم متحف الشرطة القومي معرضا أثرياً مؤقتاً، وذلك بالتعاون مع متحف قصر الجوهرة. 
 
وسوف يقام المعرض منذ اليوم الموافق 24 أبريل 2023 ويستمر لمدة  ثلاثة أشهر.
 
وأوضح عبد الباسط محمد مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من المقتنيات الأثرية التي تسلط الضوء على مظاهر إدارة شئون الدولة في فترة حكم محمد علي باشا، وتنوع الملابس ومراحل تطورها لجميع فئات المجتمع من العامة وحتى الوالي، بالإضافة إلى مجموعة من التماثيل التي تجسد محاكاة المجلس العالي الذي كان يرأسه الوالي محمد علي باشا للنظر في شئون الدولة ومظالم الناس من بينهم تمثال يجسده جالسًا بالزي الرسمي متكئًا يتقلد سيفه، وعلى يمينه ويساره مستشارين من كبار المشايخ والأعيان، ويقف أمامه الترجمان ليقدم صاحب مظلمة من الفلاحين ويحاط يهما إثنان من الجنود المسلحين بالبنادق وأحد ضباط التشريفة.
 
كما يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية الأثرية التي تظهر تطور الملابس منذ العصر المملوكي حتي فترة حكم أسرة محمد على باشا.
جانب من المتحف
جانب من المتحف

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

 


وزارة السياحة والاثار

متحف الشرطة

العصر المملوكي



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