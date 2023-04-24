مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 9 رحلات طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 9 رحلات طيران دولية اوربية، ضمن 148 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول لهم فور وصولهم لارض المهبط.

وتبين حسب جداول رحلات اليوم تصل خلاله 3 رحلات من التشيك ورحلتين من ايطاليا ورحلة من هولندا، ورحلة من احدى المطارات الالمانية واخرى داخلية من مطار القاهرة، وكذلك رحلة خاصة تصل للمطار خلال ساعات اليوم.

كما كشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار من المقرر أن يستقبل منذ السبت وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة 148 رحلة بواقع ارتفاع فى معدلات الوصول 14 رحلة عن الأسبوع الماضى.

كما تبين أن تلك الرحلات من المقرر وصولها من 11 دولة أوروبية مختلفة، وان هناك توقعات بارتفاعات معدلات وصول الرحلات الإيطالية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.