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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 39 رحلة طيران دولية تقل قرابة 6 آلاف راكب

السبت، 22 أبريل 2023 11:19 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 39 رحلة طيران دولية تقل قرابة 6 آلاف راكب مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم السبت، 39 رحلة طيران دولية، تصل من أكثر من 6 دول أوروبية، يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار المختصة فور وصولهم إلى ارض المهبط.
 
وكشفت جداول التشغيل اليومية أن رحلات اليوم بينهم 5 رحلات من دولة التشيك، و9 رحلات من بولندا، و9 رحلات من إيطاليا، و7 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا، واخرى من هولندا، ورحلة من رومانيا، والنمسا، ورحلة من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.
 
كما كشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار من المقرر أن يستقبل منذ اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة 148 رحلة بواقع ارتفاع فى معدلات الوصول 14 رحلة عن الأسبوع الماضى. 
 
كما تبين أن تلك الرحلات من المقرر وصولها من 11 دولة أوروبية مختلفة، وان هناك توقعات بارتفاعات معدلات وصول الرحلات الإيطالية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

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