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مصرع مسنة أسفل عجلات قطار فى المنيا

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:42 م
مصرع مسنة أسفل عجلات قطار فى المنيا جثة
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت سيدة مسنه تبلغ من العمر  70 عاما، من أبناء محافظة أسيوط، مصرعها إثر سقوطها من قطار الصعيد بالقرب من مزلقان مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بعد اختلال توازنها.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سميرة فرج 72 عاما، مقيمة في محافظة أسيوط، من أحد القطارات، بالقرب من مزلقان مدينة أبوقرقاص القبلي.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيدة سقطت من أحد القطارات القادم من القاهرة والمتجه إلي محافظات جنوب الصعيد، لاختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
 
 


 

 


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