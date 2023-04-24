السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات بقرى مركزى المنيا وأبو قرقاص.. صور

وجه الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، كافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.
من جانبه، تابع اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مركزي المنيا وأبوقرقاص شملت قريتي البرجاية ودمشير بمركز المنيا، وقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص
وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية، كما تم فحص عدد من المتغيرات المكانية وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الإزالات السابقة، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، تابع اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مركزي المنيا وأبوقرقاص شملت قريتي البرجاية ودمشير بمركز المنيا، وقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص
وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية، كما تم فحص عدد من المتغيرات المكانية وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الإزالات السابقة، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (1)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (2)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (3)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (4)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (5)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (6)
السكرتير العام المساعد يتابع أعمال إزالة التعديات (7)
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