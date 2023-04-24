مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي شاب مصرعه بقرية سبك الضحاك التابعه لمركز الباجور محافظة المنوفية، فى حادث دراجة نارية وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العقيد حسن النشال مامور مركز الباجور باستقبال مستشفى الباجور العام شاب مصاب بإصابات بالغة بسبب حادث دراجة نارية ومقيم قرية سبك الضحاك دائره المركز.

بالانتقال الفورى والفحص تبين إصابة شاب وتم وضعه في العناية المركزة وتدخل الاطباء لمحاولة إنقاذ حياته ولكنها فشلت وتوفي متأثرا باصابته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.