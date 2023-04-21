الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 51 فرش حشيش وزنوا 5,100 كيلو جرام - 42 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء ، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (500 ألف جنيه تقريباً).