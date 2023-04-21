اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى المنوفية

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:35 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى المنوفية حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم  (بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 51 فرش حشيش وزنوا 5,100 كيلو جرام - 42 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء ، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
 
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (500 ألف جنيه تقريباً).
 
 

اخبار الحوادث

مديرية امن المنوفية

شرطة اشمون



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