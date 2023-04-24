مدير وعظ بورسعيد يتحدث عن أحكام وفضل صيام 6 أيام من شهر شوال

تحدث الشيخ محمد عفيفى، مدير عام إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية ، ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصري ببورسعيد، اليوم، حول فضل صيام ال 6 أيام من شهر شوال وعن أحكام صومها.

وقال مدير عام وعظ الأزهر ببورسعيد، إنه تبدأ صيام 6 أيام من شوال من اليوم الثاني من شهر شوال، لأن يوم عيد الفطر يحرم صيامه كذلك أيام التشريق الثلاث بعد عيد الأضحى يحرم صيامها ، فهناك 5 أيام في العام يحرم صيامها.

وأضاف الشيخ محمد عفيفي، أن فضل صيام الـ 6 أيام من شوال هي كصيام الدهر كله، كما ورد في حديث أبي أيوب: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" . رواه مسلم في صحيحه، والترمذي، وقال: حسن، وأبو داود، وابن ماجه.

وأوضح، أن حكمة العلماء من ذلك أن شهر رمضان المبارك الحسنة فيه بعشرة أمثالها، الحصيلة أن شهر رمضان بعشرة أشهر، أما صيام الستة من شوال بشهرين فالناتج هو العام كله، مشيراً إلى أنه يجوز أن تصام هذه الأيام متتالية أو متفرقة، وعلينا أن نحرص جميعا على صيام هذه الايام المباركة ذات الثواب العظيم، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال.