محافظ المنوفية: ضبط 19 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد عن (19 ألف) لتر بنزين وسولار بمحطة تموين سيارات بناحية دروة بمركز ومدينة أشمون لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق ، فضلاً عن عدم انتظام القيد في السجلات وعدم تواجد المدير المسئول أثناء التفتيش مما يعيق الحملة فى أداء مهامها في مطابقة الكميات المنصرفة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير المسئول، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المراكز والمدن لضبط المخالفين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (161) محضر تموينى بنطاق المحافظة تنوع ما بين (96) محضر للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات و(65) محضر للأسواق عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية والأمنية، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية والتى تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

ووجه محافظ المنوفية مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والمصانع وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.