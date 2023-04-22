تموين المنوفية: 76 معرضا مستمرة طوال العيد لخدمة المواطنين وتوفير السلع

المنوفية – محمود شاكر

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن معارض السلع مستمرة فى تقديم خدماتها للمواطنين بكافة المراكز والقرى للوصول إلى أعلى قدر ممكن من الخدمة المقدمة للمواطنين على مدار الوقت وطبقا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

وأكد الجمال فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن المحافظة بها 76 معرضا للسلع المختلفة من أجل توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والقضاء على الأحتكار للسلع ومواجهة أى غش تجارى فى سبيل توفير جميع السلع للمواطنين .

وأوضح الجمال أن تلك المعارض موزعة ما بين شادر ومعرض ومنفذ يتم العمل به تحت رعاية مديرية التموين وبالتنسيق بين كل الإدارات المختلفة الموزعة على المراكز بمحافظة المنوفية.

وأضاف الجمال أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادت لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع الاستعدادت القصوى وتنفيذ حملات مكبرة لمواجهة المخالفين، وتطوير السوق من السلع الراكدة، والتشديد على محطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز بضرورة العمل المتواصل طوال أيام العيد لتقديم الخدمة للمواطنين دون أى توقف .