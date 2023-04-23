وكيل زراعة الدقهلية يتابع افتتاح موسم توريد القمح ويوجه بتسهيل الإجراءات

تابع اليوم الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اليوم افتتاح موسم التوريد بالمحافظة، حيث قام بالمرور على شونة السنبلاوين ومتابعة صوامع بنى عبيد، والاطمئنان على العمل بها وتسهيل الإجراءات لاستلام القمح من المزارعين.

وتابع إزالة عدد 4 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية مجاورة للكتلة السكنية، ومنع تعدى حالة فى المهد حيث قام جاهز الإدراة بإزالتها فى المهد واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين.

ورافقه بالجولة المهندس محمد السيد مدير عام الزراعة، والمهندس السيد حامد مدير عام التعاون الزراعى، والمهندس زكريا عبد المنعم مدير المكتب الفنى والمهندس إبراهيم الجوهرى مدير الإدارة الزراعية بالسنبلاوين.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، بمتابعة كل الأعمال الزراعية خلال إجازة العيد خاصة، التعديات على الرقعة الزراعية ومتابعة حصاد وتوريد المحاصيل الاستراتيجية.

يذكر أن عقد الدكتور طارق صلاح وكيل زراعة الدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات على مستوى المحافظة، لمناقشة تنفيذ الخطة، وسرعة إنجاز عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام المزراعين والتشجيع على عمليات التوريد، لسرعة صرف قيمة المحصول الذى تم توريده، وأشار إلى أنه تم توفير أماكن التوريد بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد التام خلال هذه الفترة وخاصة فترة الإجازات وعمل غرفة عمليات والتواجد فى ميدانيا ومنع أى تعدى على الأرض الزراعية.